Розбагатіли на технологіях: скільки IT-фахівців у рейтингу найбагатших українців 2024 від Фокусу

Останні 2,5 роки ІТ-сфера переживає важкі часи, що пов'язано як з розповсюдженням штучного інтелекту, так і з певними економічними процесами — від кризи на світовому ринку стартапів до вітчизняних проблем в аутсорсингу. Не дивно, що до рейтингу Фокусу "25 найбагатших людей України 2024" увійшли лише шість представників ІТ-сфери, причому майже всі вони постійно проживають за межами України.

17 вересня Фокус опублікував рейтинг "25 найбагатших людей України 2024". Оцінку вартості активів Фокус робив на основі всіх ключових підприємств та компаній, які перебувають у володінні учасників рейтингу. Ключовий акцент зроблено на бізнес-активах всередині України, але враховувалися і зарубіжні активи. За наявності декларації про майновий стан, брали до уваги нерухому власність, кошти на рахунках у банках, дивіденди від бізнес-активів. Якщо компанія публічна та її акції котируються на міжнародних фондових біржах, оцінка проводилася відповідно до вартості акцій на 22 серпня 2024 року. Стартапи та IT-компанії, які не публікують звітності, оцінювалися за результатами останніх раундів залучення інвестицій.

У рейтингу — представники різних галузей, є і технологічні проєкти. Загалом, за підрахунками Фокусу, такі компанії сконцентрували 18% усього обсягу капіталу 25-ти найбагатших.

▶ ️Які представники технологічних проєктів увійшли до рейтингу найбагатших

41-річний співзасновник Revolut Влад Яценко посів третю сходинку рейтингу найбагатших ($1,3 млрд). Підприємець вже 14 років постійно мешкає у Великій Британії, штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні, а сама компанія фокусується на ринках ЄС, США та Великої Британії. Мільярдером Яценко став у 2021-му, коли його стартап залучив $800 млн, а його оцінка досягла $33 млрд.

Співзасновники компанії Grammarly Максим Литвин ($750 млн) та Олексій Шевченко ($750 млн) займають 10 та 11 рядки рейтингу Фокусу. Інструмент з граматики було засновано 2009 року. Запрограмований як онлайн-сервіс для школярів, Grammarly швидко придбав популярність у всьому світі і тепер ним користуються понад 30 млн людей і 70 тис. професійних команд. Наразі у компанії працюють понад 600 спеціалістів у трьох державах, зокрема, і в Україні. Штаб-квартира розташована в Сан-Франциско (США).

Керуючий партнер інвестиційного фонду Noosphere Ventures Макс Поляков ($680 млн) займає 12 місце серед найбагатших. Десять років тому доктор економічних наук і громадський діяч Макс Поляков заснував Noosphere Ventures — групу космічних, інноваційних, маркетингових, медійних, соціальних і науково-просвітницьких проєктів. У 2017 році нині громадянин Великобританії Поляков купив американську space компанію Firefly Aerospace, що тоді перебувала на межі банкрутства, і повністю перебудував її. Серед основних напрямків діяльності — супутники Землі. 2021-го компанія Firefly Aerospace отримала від NASA контракт на суму $93,3 млн для доставляння 10 науково-технічних пристроїв до Місяця в рамках програми NASA Artemis. Загальна кількість співробітників до війни сягала 6000, більшість — в Україні.

№19 рейтингу Фокусу — 38-річний засновник та CEO Ajax Systems Олександр Конотопський ($470 млн). Його інтернет-магазин охоронного обладнання за декілька років зріс до компанії Ajax Systems — найбільшого у Європі виробника систем безпеки з можливостями розумного будинку. Сьогодні продукція Ajax захищає понад 2,5 мільйонів користувачів у 187 країнах світу. У серпні 2024-го виробник систем безпеки увійшов у п’ятірку найбільших IT-компаній України за кількістю спеціалістів.

Засновник та гендиретктор платформи People.ai Олег Рогинський ($435 млн) посідає 22 сходинку рейтингу Фокусу. З 2016 року компанія допомагає підприємствам безпечно збирати, фільтрувати, порівнювати та збагачувати дані про продаж у своїх CRM-системах, створюючі надійні та точні бази даних, що відображають реальний стан бізнесу. Наразі експерти оцінюють компанію Рогінського, який з 2003 року мешкає в США, у 1,1 млрд доларів. У серпні 2023-го вона увійшла до списку Inc. 5000 найшвидше зростаючих приватних компаній США, а у листопаді оголосила про своє включення до списку Deloitte Technology Fast 500 технологічних компаній в Північній Америці, що найбільш швидко зростають: за три роки People.ai зросла на 613%.

Джерело: focus.ua

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