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Rozetka закрывает свой YouTube-канал с более 1 млн подписчиков из-за языкового закона

Rozetka закрывает свой YouTube-канал с более 1 млн подписчиков из-за языкового закона

Интернет-супермаркет Rozetka объявил о полном закрытии своего текущего YouTube-канала с 1,22 млн подписчиков.

В то же время компания решила запустить новый канал на YouTube, уже на украинском языке, сообщил главный редактор интернет-магазина Алексей Тараненко.

"После вступления в силу языкового закона, который требует, чтобы обслуживание потребителей и предоставление информации о товарах и услугах было на украинском языке, Rozetka вслед за соцсетями переводит и YouTube-каналы на родной язык. Но для этого выбрали вариант создания нового канала", — говорится в сообщении.

Известно, что у Rozetka уже долгое время успешно работает YouTube-канал, где публикуются обзоры на различные товары, полезные советы и детский контент. Однако все это — на русском языке.

Теперь же все ролики будут выходить на украинском языке и на новом YouTube-канале, заверили в компании.

Уточняется, что на старую страницу еще опубликуют несколько отснятых видео, после чего она перестанет обновляться.

На сегодняшний день у канала 1,22 миллиона подписчиков. На новый канал уже подписались около 3400 человек (на момент написания новости), но цифра постоянно растет.

"Теперь мы с помощью наших YouTube-каналов будем это делать на родном украинском языке — сделаем вместе отечественный сегмент YouTube лучше и больше!" — призывает Rozetka.

Напомним, статья 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступила в силу с 16 января 2021 года. Она предусматривает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Сам закон был принят еще 25 апреля 2019 года и вступил в силу 16 июля того же года.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Украина

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