Сила санкций: тысячи российских компаний сорвали выполнение контрактов

Несколько тысяч российских компаний не могут исполнить условия контрактов и объявляют форс-мажор из-за санкций, введенных после вторжения в Украину. Такие данные привела Ольга Горбачева — и.о руководителя управления ФАС россии по контролю размещения госзаказа и государственного оборонного заказа, пишет «Finanz».

По ее словам, речь идет не о внешнеторговых сделках, которые заблокированы ограничительными мерами США и Евросоюза. В ситуации форс-мажора оказались контракты российских юрлиц с российскими, в том числе по госзаказу. Торгово-промышленная палата (ТТП рф) сейчас принимает заявки на свидетельства о форс-мажоре. Но получить документы бизнес не может: в российском законодательстве санкции не прописаны как основание для неисполнения обязательств.

Опрос, проведенный в мае Институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, показал: санкции затронули 86,4% российских компаний. Практически две трети из них (61,7%) сообщили о падении финансовых показателей, почти треть (29,4%) отметили сокращении выручки.

Каждый четвертый собственник или топ-менеджер охарактеризовал состояние своего бизнеса как серьезный спад, а 7,1% как — как кризис. При этом 5,7% уже закрыли свое дело или намерены сделать это в ближайшее время.

Источник: sprotyv.info

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