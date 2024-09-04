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Сколько стоит разработка процессора?
Затраты на проектирование микросхемы составили:
- примерно $249 млн для 7-нм чипа;
- и примерно $725 млн для 2-нм чипа.
Это данные из проспекта компании Arm Holdings plc, который она подготовила к своему IPO.
За последнее десятилетие сложность и затраты, связанные с разработкой чипов, выросли в геометрической прогрессии.
Разработка программного обеспечения, верификация и защита интеллектуальной собственности составляют 71% от общих затрат на разработку 2-нм чипа.
Джерело: facebook.com/annopolsky