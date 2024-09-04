Сколько стоит разработка процессора?

Затраты на проектирование микросхемы составили:

- примерно $249 млн для 7-нм чипа;

- и примерно $725 млн для 2-нм чипа.

Это данные из проспекта компании Arm Holdings plc, который она подготовила к своему IPO.

За последнее десятилетие сложность и затраты, связанные с разработкой чипов, выросли в геометрической прогрессии.

Разработка программного обеспечения, верификация и защита интеллектуальной собственности составляют 71% от общих затрат на разработку 2-нм чипа.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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