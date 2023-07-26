Світові ціни на зерно можуть зрости на 15% через зрив "зернової угоди" з боку росії, — головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Гурінша.

"Ми все ще оцінюємо, якими будуть наслідки, але попередньо можна припустити, що зростання цін на зерно в діапазоні 10-15% є розумною оцінкою", — цитує Гуріншу Sky News.

МВФ прогнозує, що глобальна загальна інфляція впаде з 8,7% у 2022 році до 6,8% у 2023 році та знизиться до 5,2% у 2024 році, причому базова інфляція знижуватиметься більш поступово до 6,0% у 2023 році, а потім до 4,7% у 2024 році.

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росія збільшила експорт зерна на 60% через блокування зернового коридору.

З 1 липня 2023 року рф відвантажила на експорт 3,258 млн тон пшениці. Це майже в 1,6 рази більше ніж рік тому.

● Найбільший попит на пшеницю від росії зафіксовано з боку Саудівської Аравії — відправки збільшились у 2,2 рази, до 428 тисяч тон.

● Експорт до Єгипту зріс на 85% до 345 тисяч тон.

● В Ізраїль країна–агресор збільшила постачання майже в 1,9 раза до 198 тисяч тон.

● Понад 100 тисяч тон пшениці загарбники відвантажили в Бангладеш, Ємен та Танзанію.

Джерело: https://t.me/znua_live/104237

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ЕС готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через «коридоры солидарности».

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского.

«Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года», - сказал Войцеховский.

Джерело: https://t.me/u_now/106389

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