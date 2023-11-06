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Таргетовану рекламу у Facebook та Instagram заборонять на всій території ЄС

Таргетовану рекламу у Facebook та Instagram заборонять на всій території ЄС

У Європейській раді із захисту даних (EDPB) вирішили поширити заборону на таргетовану рекламу у Facebook й Instagram, що належать компанії Meta, на всі країни ЄС і Європейську економічну зону. Першою заборону впровадила Норвегія, передає Reuters.

«27 жовтня EDPB прийняв термінове обов’язкове до виконання рішення накласти заборону на обробку персональних даних для таргетованої реклами… в усій Європейській економічній зоні», — йдеться у повідомленні.

Це означає, що регулятор даних в Ірландії, де розташована європейська штаб-квартира Meta, має накласти протягом двох тижнів постійну заборону на використання компанією такої реклами.

Починаючи з 7 серпня у Норвегії на Meta вже наклали кілька штрафів у розмірі 1 мільйона крон (90 000 доларів) за порушення конфіденційності користувачів шляхом використання їхніх даних, таких як місцеперебування або пошук в інтернеті, для реклами.

Керівник міжнародного відділу норвезького регулятора даних Datatilsynet Тобіас Джудін заявив, що тепер Meta загрожує набагато більший штраф.

«Оскільки тепер ідеться про постійну заборону, недотримання її на рівні ЄС/ЄЕЗ саме по собі буде порушенням GDPR (правил ЄС щодо захисту персональних даних — ред.), за яке можуть бути застосовані санкції у розмірі до 4% від світового обороту (компанії)», — сказав Джудін.

У середу в Meta заявили, що надаватимуть користувачам в ЄС і ЄЕЗ можливість надавати згоду на таку рекламу, а в листопаді запропонують модель підписки для дотримання нормативних вимог.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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