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Tiffany і Cartier продовжують купувати російські діаманти через посередників

Tiffany і Cartier продовжують купувати російські діаманти через посередників

Люксові бренди Tiffany і Cartier продовжують купувати російські діаманти через посередників — розслідування Kyiv Independent.

Експортні дані свідчать, що росія продовжує продавати свої алмази на Захід через посередників, в першу чергу Дубай.

"Шлях діаманта довгий. Він може десятки разів переходити з рук у руки, перш ніж опинитися на каблучці чи браслеті, що робить його походження майже неможливим для відстеження", — йдеться в розслідуванні.

Необроблені діаманти, взяті із землі, сертифіковані відповідно до Кімберлійського процесу, який був запроваджений у 2000 році, щоб зупинити торгівлю діамантами, що підживлює повстанські рухи у Кот-д’Івуар, Сьєрра-Леоне, Демократичній Республіці Конго тощо.

Кімберлійський процес охоплює лише алмази, які фінансують повстанські групи, але не алмази, які фінансують російську агресію.

Потім необроблені діаманти поліруються, проходять огранку і продаються посередникам і ювелірам. Камені до одного карата — мішками, каміння в яких сортують не за походженням, а за розміром і якістю.

На цьому етапі відстежити походження алмазів стає практично неможливо.

Існує два способи замаскувати походження алмазу:

● полірування каменю в індійському місті Сурат, після чого він більше не вважається "російським" за законодавством США (90% усіх необроблених алмазів у світі поліруються в Сураті);

● необроблені алмази змішують в пакетах у Дубаї, а потім продають полірувальникам як "змішаний" товар (більш поширений спосіб).

Наразі люксові бренди не можуть гарантувати, що вони не продають російські діаманти, хоча багато з них дали таку обіцянку своїм клієнтам, наголошується у матеріалі.

А провідний російський виробник алмазів "Алроса" продовжує отримувати прибуток, частина якого, ймовірно, використовується для фінансування російської армії.

Джерело: https://t.me/znua_live/116665

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