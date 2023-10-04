Торгівля єврокорпорацій з окупантом – це фінансування війни. Центр стратегічних комунікацій пояснює

▶️ Вихід з російського ринку іноземних корпорацій став потужним сигналом засудження агресії рф щодо України та обмежив економічні можливості кремля фінансувати війну.

▶️ Однак, сотні фірм, навіть попри обіцянки, продовжують працювати в рф. І навіть збільшують прибутки в умовах обмеженої конкуренції. Серед них – «Леруа Мерлен», JT Group, Philip Morris, «Райффайзен банк», Mondi, Mondelez, Unilever та інші.

▶️ Залишаючись у росії, сплачуючи податки, ці іноземні компанії фінансують війну і знецінюють ефект санкцій, запроваджених заходом щодо москви.

▶️ Створюючи робочі місця, такі іноземні компанії позбавляють кремль тягаря виплат по безробіттю і пов'язаних із цим соціальних проблем. Згідно з новим законодавством, корпорації, що працюють в рф, зобов’язані сприяти призову працівників в армію, також фінансувати їхнє військове спорядження.

▶️ Бізнес, який відмовляється йти з росії, заслуговує на моральний осуд та фінансові санкції за сприяння російській агресії.

Джерело: https://t.me/spravdi/33762

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