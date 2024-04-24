Торік усі національні театри заробили більше, аніж у 2021 році

Найбільший дохід зафіксували в Київському театрі опери та балету ім. Шевченка — 53 млн грн.

Майже 46 млн грн чистого доходу отримав Театр Франка, ще 31,5 млн грн доходу отримала Львівська опера. Винятком у рейтингу став лише Одеський оперний театр (не перевищив рівень чистого доходу 2021 року).

Аналітики YC.Market пояснюють, що два роки тому ще діяли карантинні обмеження. А в 2023 театри призвичаїлися до нових умов, тож кількість глядачів збільшилася.

На фото — вистава «Конотопська відьма», театр ім. Франка.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/44180

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