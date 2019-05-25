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В Україні дозволили будувати будівлі висотою до 150 метрів

В Україні дозволили будувати будівлі висотою до 150 метрів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробило та затвердило нові державні будівельні норми, якими збільшило обмеження по висоті громадських будівель зі 100 метрів до 150 метрів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Громадське.

«Зараз у чинних нормах максимальна висота, за якою дозволяється проектувати висотні житлові та громадські будівлі, складає 100 м. Для громадських будівель ми пропонуємо підвищити її до 150 м для можливості реалізації сучасних та цікавих рішень у висотному будівництві», — повідомив Парцхаладзе.

Зазначимо, що мова йде про офісні будівлі, торговельні центри та інші нежитлові споруди громадського використання.

В Україні дозволили будувати будівлі висотою до 150 метрів

Також новими нормами встановлюються вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проектування каркасів висотних будівель. Це дозволить збільшити тримальну спроможність таких висотних будівель як мінімум на 20%.

Також в Україні оновили норми щодо мінімальної товщини перекриття будівель, та запровадили обов’язкове проведення аеродинамічного обдуву моделі висотних будинків.

Відповідні зміни вже затверджені та набудуть чинності після публікації на сайті Мінрегіону.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: Украина

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