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В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G.

В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G.

Як повідомляють (https://t.me/mintsyfra/5537) у Мінцифри, інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

"Зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити технологією територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. Телеком — один із пріоритетних напрямів з початку створення Мінцифри. Тож ми маємо розвивати та підтримувати розвиток сфери навіть під час війни, щоб вивести український зв’язок на новий рівень якості", — йдеться у повідомлені.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/45214

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