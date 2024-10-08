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В Україну найбільше завезли товарів з Китаю цьогоріч

В Україну найбільше завезли товарів з Китаю цьогоріч

Упродовж січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Оподаткований імпорт склав $42,5 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю – на $10,3 млрд, Польщі – $5 млрд та Німеччини – $3,9 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі – на $3,6 млрд, Іспанії – на $2,1 млрд та Німеччини – на $2,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

● машини, устаткування та транспорт – $17,7 млрд. При митному оформленні до бюджету сплачено 125,7 млрд грн, що становить 30% надходжень митних платежів;

● продукція хімічної промисловості – $8,8 млрд. До бюджету сплачено 65,2 млрд грн, або 15% митних платежів;

● паливно-енергетичні – $6,8 млрд. Сплачено 111,7 млрд грн, що становить 26% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

● продовольчі товари – $17,9 млрд;

● метали та вироби з них – $3,4 млрд;

● машини, устаткування та транспорт – $2,5 млрд.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року 51,1 млрд грн митних платежів було скеровано в дохід держави. У порівнянні з попереднім місяцем, надходження збільшилися на 3,2 млрд грн.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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