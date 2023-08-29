Великі світові компанії так і не покинули ринок росії

Mondelez International, Unilever та Bacardi Limited – ці харчові компанії, які ніби-то і підтримують країну, та все ж не вийшли з російського ринку та грають на два фронти.

Компанія Mondelez International відома в Україні такими брендами, як Milka, "Корона", Oreo, TUC, Belvita, Milka Choco bakery; тістечка "Ведмедик Барні"; чіпси "Люкс", гумки Dirol та льодяники Halls.

Спочатку компанія пообіцяла скоротити всі несуттєві види діяльності в росії, припинити всі нові капіталовкладення та призупинити витрати на рекламу. Але пізніше там оголосили: "Ми продовжуємо консолідувати наші українські та російські дочірні компанії".

В 1-му кварталі 2022 р. Україна згенерувала 0,3%, а росія 2,4% чистого доходу компанії. Протягом 1-го кварталу 2023 року Україна дала 0,4%, у той час, як росія 2,8% доходу.

Певно, що компанія просто не хоче втрачати свої гроші, тож те, що вони фінансують вбивство українців їх мало обходить.

Компанія Unilever. Вона відома такими брендами, як Dove, Axe, TRESemmé, Clear та іншими продуктами гігієни. Вона теж обіцяла призупинити весь імпорт і експорт в росію та з росії, скасувати всі рекламні витрати, а також не отримувати прибуток від своєї присутності в росії.

Однак, компанія досі не виконала обіцянок, адже її місцеве підприємство в росії, ТОВ «Юнілевер Русь», згенерувало у 2022 р. 84,9 млрд. рублів.

Крім того, в 2022 р. прибуток компанії збільшився до 34,5 млрд. рублів. Це означає, що фактично компанія реінвестувала прибуток, який дорівнює вкладенню нового капіталу в країну.

Однак, 16.03.2023 року компанія Unilever оголосила, що проінвестує 20 мільйонів євро у нове виробництво в Київській області. Початок будівництва заплановано цьогоріч із очікуваним відкриттям фабрики у 2024 році.

Нова фабрика вироблятиме засоби особистої гігієни, шампуні та гелі для душу, таких брендів як Dove, Axe, TRESemmé, Clear.

Втім, 20 мільйонів євро це лише 2,5% від тієї суми, яку компанія згенерувала в росії в 2022 році.

Компанія Bacardi Limited також після початку повномасштабного вторгнення пообіцяла вийти з росії, однак, як і попередні компанії, продовжує поставки алкоголю та розлив віскі на російському заводі.

А прибуток російської філії компанії, Bacardi Rus, у 2022 році зріс у три рази - з 1,5 мільярдів до майже 4,7 мільярдів рублів. За останніми даними, фірма продовжує вести бізнес в рф та активно шукає там нових співробітників.

7 серпня 2023 року компанія заявила, що призупиняє експорт до росії рекламні інвестиції. Надає 1 мільйон доларів Червоному Хресту та Корпусу Милосердя, але чомусь у Москві.

НАЗК внесло компанії Mondelez, Unilever та Bacardi до списку "Міжнародних спонсорів війни".

Джерело: meta.ua

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