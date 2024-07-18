Вийшло велике оновлення Windows 11: що нового

Microsoft випустила оновлення KB5040442 для Windows 11 версій 23H2 та 22H2. До його складу за традицією увійшло кілька нових можливостей, також було виправлено помилки та додано деякі підказки та рекомендації, у тому числі і для Microsoft Game Pass.

У Windows 11 повернулася кнопка “Показати робочий стіл”, яка була прихована за умовчанням, коли компанія випустила оновлення з Copilot. Тепер налаштувати цю кнопку можна у розділі “Параметри панелі завдань”.

З’явилася можливість створювати файли 7-Zip та Tape Archive (TAR) за допомогою контекстного меню. Для цього необхідно клацнути правою кнопкою миші по файлу і вибрати вкладку «Стиснути», а далі вибрати потрібний варіант, серед яких gzip і bzip2. Новий майстер стиснення файлів Additional Options допоможе користувачеві вибрати потрібний формат і додати необхідні деталі, налаштовуючи рівні стиснення та типи даних, що зберігаються в архівах.

Крім того, “Провідник файлів” тепер відображає тонку чорну рамку навколо вибраних файлів або папок, що спрощує перегляд, а для зручності копіювання файлів було додано нову клавішу “Копіювати” у вікні загального доступу Windows.

Додали розробники та нову функцію менеджера облікових записів у меню «Пуск», яка дозволяє швидко переглядати переваги облікового запису Microsoft та спрощує керування її налаштуваннями. Програма Copilot тепер закріплена на панелі завдань і поводиться як звичайна програма, дозволяючи змінювати розмір, переміщувати та закріплювати вікно. Ця функція впроваджується поступово та спочатку буде доступна для нових ПК з Windows 11 та нових ПК Copilot+.

Нарешті, компанія виправила кілька помилок, серед яких проблема із сенсорною клавіатурою, помилка роботи інструменту «Ножиці» та функції «Безпечне вилучення пристрою».

Оновлення KB5040442 для Windows 11 інсталюється автоматично. Також його наявність можна перевірити у розділі «Центр оновлення Windows».

Джерело: tehnofan.com.ua

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