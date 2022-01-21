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Виробництво молока в Україні скоротилося на 6%

Виробництво молока в Україні скоротилося на 6%

За 2021 рік виробництво молока в Україні зменшилося на 5,9% порівняно із 2020 роком.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За 2021 рік в Україні було вироблено 8,72 млн тонн молока, у тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 2,75 млн тонн молока (на 0,4% менше), господарства населення — 5,97 млн тонн (на 8,2% менше).

Найбільше молока за минулий рік виробили у Полтавській області — 691,8 тис. тонн (на 5,8% менше, ніж у 2020 році); на другому місці — Вінницька (684,9 тис. тонн; на 6,2% менше); на третьому — Хмельницька (643,8 тис. тонн; на 1,2% менше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за 2021 рік виробили в Луганській (102 тис. тонн; на 7,8% менше, ніж за 2020 рік), Донецькій (144,1 тис. тонн; на 7,6% менше) та Запорізькій (180,6 тис. тонн; на 10,6% менше) областях.

Источник: epravda.com.ua

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