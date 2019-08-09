Військова прокуратура стягнула майже 9 млн грн штрафів за невиконання оборонних замовлень

Військова прокуратура Центрального регіону відстояла в суді інтереси держави - з ДП «Житомирський бронетанковий завод» стягнуто 8,5 млн гривень, а з «Спецтехноекспорту» - 354 тисячі гривень штрафних санкцій.

Зокрема у судах доведено, що вказані підприємства не виконали договірні зобов’язання на постачання продукції для армії.

Так, у липні 2019 року Господарський суд м. Києва задовольнив позов військової прокуратури Центрального регіону України в інтересах Міністерства оборони України до Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод». За невиконання своєчасно державного контракту за оборонним замовленням про виготовлення та поставку продукції з цього підприємства на користь оборонного відомства стягнуто штрафні санкції на суму 8,5 млн грн.

Також за принципової позиції військової прокуратури регіону накладено санкції на дочірнє підприємство ДК «Укрспецекспорт» - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт». За зрив поставок для Міноборони парашутних систем підприємство заплатить до бюджету 354 тис грн. Таке рішення ухвалив Господарський суд м. Києва 7 серпня 2019 року.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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