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Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США, - Reuters
Отмечается, что американские оборонные подрядчики ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и заказов на бронетехнику будут способствовать улучшению их результатов в следующих кварталах.
Также подразделение General Dynamics Combat Systems, которое производит бронемашины, танки и артиллерию, используемую в Украине, увеличило свои доходы почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Джерело: https://t.me/u_now/116619