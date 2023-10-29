Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США, - Reuters

Отмечается, что американские оборонные подрядчики ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и заказов на бронетехнику будут способствовать улучшению их результатов в следующих кварталах.

Также подразделение General Dynamics Combat Systems, которое производит бронемашины, танки и артиллерию, используемую в Украине, увеличило свои доходы почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Джерело: https://t.me/u_now/116619

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