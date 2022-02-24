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У Франції створили рулонні сонячні модулі з ефективністю 17,6%

У Франції створили рулонні сонячні модулі з ефективністю 17,6%

Французький стартап Solar Cloth розробив гнучкий сонячний модуль на основі міді, індію, галію та селену (CIGS), який підходить для житла, теплиць, аеронавтики, мобільності, спорту та відпочинку. Модулі виготовлені з сонячними елементами CIGS від американського виробника Miasolé і мають ефективність перетворення електроенергії 17,6%.

«Зараз ми плануємо створити виробниче підприємство в Мандельйо, неподалік Канн, разом з нашим партнером Soy PV, яке є новою французькою платформою CIGS для виробництва елементів CIGS з електролітичним осадженням», — сказав генеральний директор Solar Cloth Ален Жане. — Новий виробничий блок потужністю 20 МВт має бути запущений у квітні».

Панелі мають розміри 1400 x 820 мм і важать 1,5 кг/м². Виробники описують вироби як такі, що згортаються та надзвичайно гнучкі. Модулі не містять кремнію чи скла, що б'ється. «CIGS має низький вуглецевий слід від 12 г до 20 г CO2/кВт·год, а його процес переробки має низький вплив і високу цінність», – стверджує виробник.

Модуль можна адаптувати до всіх видів текстилю і нещодавно використовувався для кількох наметових будиночків на курорті Paradise Springs California в Сполучених Штатах.

За даними Solar Cloth, кожен із наметових будиночків тепер може споживати в середньому 1300 Вт-год на день і живити холодильник, три портативні світильники, одну лампу у ванній, одну в головній кімнаті, комп’ютер, три мобільні телефони та інші пристрої для загальної потужності 379 Вт.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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