У Міненерго розповіли, як отримати кредит під 0% на покупку сонячних або вітрових електростанції.
"Держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту на покупку сонячних або вітрових електростанції із системами зберігання.
Термін кредитування — десять років, сума — до 480 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.
Оформити кредит можна у банках-партнерах програми:
● "ПриватБанку";
● "Ощадбанку";
● "Укргазбанку";
● "Сенс";
● "КБ "Глобус".
Які документи потрібні:
● паспорт;
● ідентифікаційний код;
● довідка про доходи;
● документи на обладнання, яке плануєте придбати.
Сума щомісячної сплати тіла кредиту — до чотирьох тисяч гривень.
Компенсація до 0% річних розпочинається з моменту введення системи в експлуатацію і не покриває вартість монтажних робіт.
Вироблену електроенергію можна використовувати для власних потреб або на продаж, уклавши договір із постачальником універсальних послуг.
Джерело: https://t.me/znua_live/160141