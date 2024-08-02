У Міненерго розповіли, як отримати кредит під 0% на покупку сонячних або вітрових електростанції.

"Держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту на покупку сонячних або вітрових електростанції із системами зберігання.

Термін кредитування — десять років, сума — до 480 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Оформити кредит можна у банках-партнерах програми:

● "ПриватБанку";

● "Ощадбанку";

● "Укргазбанку";

● "Сенс";

● "КБ "Глобус".

Які документи потрібні:

● паспорт;

● ідентифікаційний код;

● довідка про доходи;

● документи на обладнання, яке плануєте придбати.

Сума щомісячної сплати тіла кредиту — до чотирьох тисяч гривень.

Компенсація до 0% річних розпочинається з моменту введення системи в експлуатацію і не покриває вартість монтажних робіт.

Вироблену електроенергію можна використовувати для власних потреб або на продаж, уклавши договір із постачальником універсальних послуг.

Джерело: https://t.me/znua_live/160141

Новости портала «Весь Харьков»