Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 60

У Міненерго розповіли, як отримати кредит під 0% на покупку сонячних або вітрових електростанції.

"Держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту на покупку сонячних або вітрових електростанції із системами зберігання.

Термін кредитування — десять років, сума — до 480 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Оформити кредит можна у банках-партнерах програми:

● "ПриватБанку";

● "Ощадбанку";

● "Укргазбанку";

● "Сенс";

● "КБ "Глобус".

Які документи потрібні:

● паспорт;

● ідентифікаційний код;

● довідка про доходи;

● документи на обладнання, яке плануєте придбати.

Сума щомісячної сплати тіла кредиту — до чотирьох тисяч гривень.

Компенсація до 0% річних розпочинається з моменту введення системи в експлуатацію і не покриває вартість монтажних робіт.

Вироблену електроенергію можна використовувати для власних потреб або на продаж, уклавши договір із постачальником універсальних послуг.

У Міненерго розповіли, як отримати кредит під 0% на покупку сонячних або вітрових електростанції.

У Міненерго розповіли, як отримати кредит під 0% на покупку сонячних або вітрових електростанції.

У Міненерго розповіли, як отримати кредит під 0% на покупку сонячних або вітрових електростанції.

Джерело: https://t.me/znua_live/160141

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ повідомила про підозру колаборанту-«воєнкору» кремля у тимчасово окупованому Луганську
Сегодня 09:56    35
Держава вперше оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів
Сегодня 09:45    55
МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність
Сегодня 09:26    59
За матеріалами ДБР судитимуть керівника Укртрансбезпеки Миколаївщини, який обкладав даниною перевізників
Сегодня 09:21    63
Україна у липні обійшла росію за кількістю і ефективністю ударів, завданих далекобійними БпЛА — Forbes
Сегодня 09:09    68
«Неминуче настання холодів доведе проблеми України до межі». Це – неправда
Сегодня 08:58    85
СБУ затримала священника УПЦ (МП), який був агентом російського гру і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині
Сегодня 08:47    78
Окупанти відкрили залізницю в Маріуполі
Сегодня 08:36    98
Оперативна інформація станом на 08.00 02.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:15    108
Сили ППО України довели, що можуть повністю захистити небо, коли мають достатньо ресурсів
Сегодня 08:15    116
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 