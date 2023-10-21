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У відповідь на обмеження США доступу до передових чипів Китай запроваджує експортний контроль графіту — The Financial Times

"Китай, який домінує в глобальних ланцюгах поставок цього мінералу, вимагатиме спеціальних дозволів на експорт трьох марок графіту", — йдеться у матеріалі.

За даними Benchmark Mineral Intelligence, Китай є найбільшим переробником природного графіту і торік виробив майже 70% світового обсягу синтетичного графіту, який використовується, зокрема, у виробництві акумуляторів для електромобілів.

"Вся індустрія автомобільних акумуляторів залежить від анодів, і майже всі вони виробляються у Китаї.

Справа не в тому, що інші країни не можуть наздогнати Китай, вони можуть, але це не станеться відразу", — наголошує партнер консалтингової компанії New Electric Partners Росс Грегорі.

Після оголошення про відповідне рішення Китаю акції China Graphite Group, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, зросли на 10,7%.

У відповідь на обмеження США доступу до передових чипів Китай запроваджує експортний контроль графіту — The Financial Times

У відповідь на обмеження США доступу до передових чипів Китай запроваджує експортний контроль графіту — The Financial Times

Джерело: https://t.me/znua_live/117689

Новости портала «Весь Харьков»

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