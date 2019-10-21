Украинец попал в список Forbes: покорил весь мир идеей

Украинец из Одессы попал в список миллиардеров от Forbes.

Так, речь идет о бизнесмене из Америки Владе Шмунисе, который родился в Одессе.

В этом году авторитетный журнал Forbes включил его в список богатейших людей мира. Стоит отметить, что такому значительному росту состояния Влада поспособствовала сделка с компанией Avaya, которая увеличила его состояние до $1,3 млрд.

Об этом сообщает издание Укринформ.

Как известно, по приезде в Калифорнию будущий миллиардер несколько лет работал в таких известных компаниях как Hewlett-Packard и Ampex. Уже в 1993 году он решил создать бизнес, основная идея которого состояла в передаче телефонного сигнала через интернет.

Уже в 1999 году Шмунис со своим другом и партнером Владом Вендровым создали свою компанию, которую они назвали RingCentral.

В начале октября 2019 в RingCentral заявили, что они собираются стать партнерами с Avaya используя при этом новую облачную платформу. Сразу же после этого акции RingCentral выросла на 28%, а рыночная капитализация компании значительно превысила $14 млрд.

Источник: akcenty.com.ua

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