Україна хоче створити експортний хаб у В’єтнамі

Міністерство інфраструктури України та Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство» вивчають перспективи використання портової інфраструктури українсько-в’єтнамської Lotus Joint Venture Company в якості логістичного центру поставок української продукції на східні ринки.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Порти України“.

У грудні 2017 року Україна відновила контроль над що належить ДСК «ЧМП» часткою в СП «Лотос». Україна володіє 38% спільного підприємства, але з 2011-го року підприємство не виплачувало дивіденди українській стороні через протиправну діяльність представника ДСК «ЧМП» у В’єтнамі. Тепер “Чорноморське морське пароплавство” здійснює аналіз діяльності та визначення стратегії участі в розвитку портового підприємства.

Зараз вивчається питання про можливість використання портової інфраструктури СП «Лотос» в якості логістичного центру для виходу продукції українського виробництва на східні ринки. Це обумовлено і вкрай сприятливими умовами розташування порту — підприємство знаходиться в гирлі річки Сайгон, яка впадає в Південно-Китайське море, що відкриває зручні шляхи сполучення з глобальними східними центрами бізнес активності — Сінгапуром і Гонконгом.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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