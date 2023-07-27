"Українська оборонна промисловість" випустила акції на понад 237 мільйонів

АТ "Українська оборонна промисловість" випустило прості іменні акції на загальну суму понад 237 млн грн - 100% цих цінних паперів належатимуть державі Україна.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

"Реєстрація випуску акцій відбулася на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Це - наступний крок у трансформації АТ "УкрОборонПром", - йдеться у повідомленні.

▶ ️Нагадуємо:

У середу, 28 червня, діяльність держконцерну "Укроборонпром" було припинено та замість нього утворено АТ "Українська оборонна промисловість".

Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ "Українська оборонна промисловість" - ним став 31-річний Герман Сметанін.

Днем раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Джерело: epravda.com.ua

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