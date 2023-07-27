"Українська оборонна промисловість" випустила акції на понад 237 мільйонів
АТ "Українська оборонна промисловість" випустило прості іменні акції на загальну суму понад 237 млн грн - 100% цих цінних паперів належатимуть державі Україна.
Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.
"Реєстрація випуску акцій відбулася на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Це - наступний крок у трансформації АТ "УкрОборонПром", - йдеться у повідомленні.
▶ ️Нагадуємо:
У середу, 28 червня, діяльність держконцерну "Укроборонпром" було припинено та замість нього утворено АТ "Українська оборонна промисловість".
Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ "Українська оборонна промисловість" - ним став 31-річний Герман Сметанін.
Днем раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.
Джерело: epravda.com.ua