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"Українська оборонна промисловість" випустила акції на понад 237 мільйонів

Українська оборонна промисловість випустила акції на понад 237 мільйонів

АТ "Українська оборонна промисловість" випустило прості іменні акції на загальну суму понад 237 млн грн - 100% цих цінних паперів належатимуть державі Україна.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

"Реєстрація випуску акцій відбулася на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Це - наступний крок у трансформації АТ "УкрОборонПром", - йдеться у повідомленні.

▶ ️Нагадуємо:

У середу, 28 червня, діяльність держконцерну "Укроборонпром" було припинено та замість нього утворено АТ "Українська оборонна промисловість".

Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ "Українська оборонна промисловість" - ним став 31-річний Герман Сметанін.

Днем раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Джерело: epravda.com.ua

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