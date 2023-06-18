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Український "Старлінк" відсудив у компанії Маска кошти на адвокатів, витрачені під час судів за бренд

Український Старлінк відсудив у компанії Маска кошти на адвокатів, витрачені під час судів за бренд

Українська компанія "Старлінк", яка раніше виграла в першій інстанції суд за позовом компанії Ілона Маска SpaceX щодо прав на бренд Starlink, перемогла ще раз - в Господарському суді м.Києва, де вимагала компенсації своїх витрат на юристів.

Це випливає з рішення суду від 8 червня 2023 року, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд задовольнив позов української компанії та розпорядився стягнути зі SpaceX 480 000 грн витрат на професійну правничу допомогу та 60 000 грн витрат, пов'язаних із проведенням експертизи.

Компанія Ілона Маска пропонувала зменшити розмір заявлених витрат на професійну правничу допомогу до 44 000 грн. Зокрема, представники SpaceX заявили, що розмір представлених витрат необґрунтований.

Своєю чергою, ТОВ "Старлінк" надало суду акти виконаних робіт, копії рахунків та платіжних доручень.

Нагадуємо:

У 2022 році стало відомо, що компанія SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) американського бізнесмена Ілона Маска через суд вимагає від українського ТОВ "Старлінк" змінити назву.

У жовтні Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом компанії Маска до українського підприємства і ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

Засновник "Старлінк" Сергій Дулицький розповідав журналістам, що юристи Маска зв’язувалися із ним приблизно рік до того та вимагали віддати торговельну марку на користь американського Starlink. Вимоги обґрунтовували тим, що Starlink є всесвітньо відомим брендом.

Водночас компанія Дулицького надає IT-послуги під брендом StarLink вже понад 14 років. Сама ТОВ "Старлінк" зареєстрована у реєстрі ще у 2009 році.

А дочірня компанія саме американської Starlink – ТОВ "Старлінк Юкрейн" – з’явилася у квітні 2022 року.

Упродовж 2021-2022 років SpaceX зареєструвала Україні бренд SpaceX Starlink і торговельну марку SpaceX by Starlink.

Джерело: epravda.com.ua

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