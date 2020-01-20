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"Укрзалізниця" купила кондиціонери вп’ятеро дорожче від звичайних

Укрзалізниця купила кондиціонери вп’ятеро дорожче від звичайних

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Українська залізниця" 3 січня за результатами тендерів замовила АТ "Завод Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на загальну суму 28,43 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До кінця 2020 року виробник поставить 19 комплектів дахової системи кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури у кожному купе. Вартість комплекту для одного вагону становила 1,50 млн гривень.

Йдеться про кондиціонери АВК-25. Вони мають продуктивність охолодження 30 кВт і обігріву в режимі теплового насосу 20 кВт.

Найдорожчим і найпотужнішим серед тих кондиціонерів, ціни яких є в інтернет-магазинах, є канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тис грн. Він має продуктивність охолодження 25 кВт і обігріву 28 кВт, тобто на рівні вагонного охолоджувача. Однак ціна кондиціонера в магазині у п’ять разів менша від ціни для "Укрзалізниці".

У 2018 році "ЦЗВ" замовляв посереднику ПП "СП Кліматехніка" кондиціонери АВК-25 по 1,14 млн гривень. Однак тоді вони включали один компресор, а зараз – два компресори.

Товар буде виготовлений не раніше 2020 року. Гарантійний строк зберігання складає рік після виготовлення, а гарантійний строк експлуатації – два роки після введення в дію.

Сума угод на 0,01% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 28,43 млн грн.

Виробник "Завод "Екватор" належить голові наглядової ради Сергію Кантору –

депутату Миколаївської міськради від партії "Наш край", а директором заводу є Юрій Неделько.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ "НВО "А.Т.О.Р." Володимира Морозова із продукцією того ж "Екватору", причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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