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Уряд передав "Укрбуд" на приватизацію

Уряд передав Укрбуд на приватизацію

Кабінет міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій "Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, яке є у розпорядженні ЕП.

Вартість активів "Будівельної компанії "Укрбуд" на кінець 2023 року становила 266,6 млн грн.

Після затвердження урядом стартової ціни та умов продажу державного пакету акцій розміром 100% Фонд державного майна оголосить електронний аукціон з продажу. Орієнтовний термін проведення аукціону – грудень 2024 року.

Зазначимо, що "Будівельна компанія "Укрбуд" є однією з компаній, пов’язаних з іншою юридичною особою – "Українською державною будівельною корпорацією "Укрбуд". Президентом держкорпорації "Укрбуд" протягом 2010-2016 років був Максим Микитась. Він побудував власний приватний будівельний бізнес, використовуючи бренд державної компанії. ТОВ "Укрбуд девелопмент" Микитася була одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла Києва, використовуючи "парасольку" державного підприємства.

Сама ж "Будівельна компанія "Укрбуд", передана на приватизацію, займалася переважно промисловим будівництвом.

Джерело: epravda.com.ua

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