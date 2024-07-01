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За тиждень Нацбанк продав майже 671 мільйон доларів на міжбанку

За тиждень Нацбанк продав майже 671 мільйон доларів на міжбанку

За тиждень з 24 по 28 червня Національний банк України продав на міжбанку 670,9 млн дол, при цьому, купив 490 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 24 по 28 червня Нацбанк продав 670,9 млрд дол, що на 51,9 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк купив 490 тис дол, що на 260 тис більше, аніж минулого тижня.

Загалом від початку року Нацбанк продав 14,3 млрд дол, тоді як купив 116,6 млн дол.

Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

За тиждень з 17 по 21 червня Національний банк України продав на міжбанку 722,8 млн дол, при цьому, купив 230 тис дол.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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