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Здобули. В Николаеве на «Зоре»-«Машпроект» грядет массовое сокращение работников (ДОКУМЕНТ)

Здобули. В Николаеве на «Зоре»-«Машпроект» грядет массовое сокращение работников (ДОКУМЕНТ)

На николаевском заводе государственного предприяти «НПКГ «Зоря» – «Машпроект» готовятся к массовому сокращению сотрудников.

Об этом говорится в приказе исполняющего обязанности генерального директора предприятия Николая Тройнича от 22 октября текущего года, сообщает издание Центр журналистских расследований.

В документе сообщается, что руководители подразделений завода должны вручить работникам предупреждения о будущем сокращении штатных единиц.

Источник на заводе сообщил, что сокращение планируют провести в два этапа. Первый пройдет до 24 декабря 2019 года, второй – планируют провести уже в 2020 году. Источник утверждает, что в рамках сокращения количество работников завода составит порядка пяти тысяч человек.

— Массовое сокращение работников связано со снятием моратория на приватизацию завода. Главная цель сокращения – полностью обанкротить предприятие, чтобы продать его за минимальную цену, – рассказал источник.

Здобули. В Николаеве на «Зоре»-«Машпроект» грядет массовое сокращение работников (ДОКУМЕНТ)

Здобули. В Николаеве на «Зоре»-«Машпроект» грядет массовое сокращение работников (ДОКУМЕНТ)

Согласно аудиторского отчета, в 2017 году на предприятии работали 10 832 человек.

Как стало известно Центру, в первую очередь под сокращение попадут пенсионеры, которые работают на заводе. С каждого цеха и отдела на «Зоре» планируют сократить по 5-7 человек. Источник также добавил, что уже несколько месяцев работники предприятия получают «голые» ставки, без выплаты премий.

Ранее Верховная Рада проголосовала за отмену закона, которым утверждался перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации. В их числе оказался завод «Зоря»-«Машпроект».

Также государственный концерн «Укроборонпром» объявил конкурс на должность генерального директора «Зори». На данный момент обязанности руководителя завода исполняет Николай Тройнич.

Источник: korabelov.info

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