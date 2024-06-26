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100 тис. дол. США за махінації у медсфері: завершено слідство стосовно двох депутатів Сумської облради
Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.
Крім цього, депутати планували привласнити 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу шляхом завищення вартості послуг та обладнання під час проведення закупівель.
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2621