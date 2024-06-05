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13 млн грн на висотомірах: судитимуть сина експершого заступника секретаря РНБО та екскерівника «Укрспецекспорту»

13 млн грн на висотомірах: судитимуть сина експершого заступника секретаря РНБО та екскерівника «Укрспецекспорту»

У 2016 році директор ДК «Укрспецекспорт», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною сину експершого заступника секретаря РНБО України, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів (близько 450 тис. доларів США).

Після сплати держкомпанією передбаченої договором суми співучасники схеми розпорядились отриманими у результаті завищення цін коштами на власний розсуд, а частина з них у сумі орієнтовно 170 тис. дол. США була передана безпосередньо сину експершого заступника секретаря РНБО України.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2577

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