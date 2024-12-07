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15 років увʼязнення та конфіскація майна: прокурори довели вину експоліціянта, який будував «карʼєру» під час захоплення Купʼянщини

15 років увʼязнення та конфіскація майна: прокурори довели вину експоліціянта, який будував «карʼєру» під час захоплення Купʼянщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним вже колишнього поліцейського у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади строком на 15 років, з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації російськими військовими селища Шевченкове Купʼянського району колишній поліцейський добровільно та свідомо працював на ворога.

У липні 2022 року він добровільно написав на ім’я «главы» так званої «ВГА Харьковской области» заяву про прийняття на посаду у псевдоправоохоронному органі і в подальшому уклав «трудовой договор».

Колаборант обійняв посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции».

На початку вересня 2022 року окупанти підвищили чоловіка: він став «начальником пункта полиции №2» у селищі.

Перед деокупацією ЗСУ Харківщини він разом з російськими військовослужбовцями втік до рф. Колишній правоохоронець перебуває у розшуку. З лав НПУ його звільнено.

Вирок винесено Ленінським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків), Харківське управління ДВБ НПУ.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/20434

Новости портала «Весь Харьков»

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