15 років ув‘язнення зраднику-навіднику

Прокурори в апеляції відстояли 15 років ув‘язнення зраднику, який передав окупантам точні координати розташування українських військових на Харківщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 40-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як повідомлялось раніше, мешканець Луганщини на початку повномасштабного вторгнення вийшов на двох російських військових із позивними «Яша» та «Урал» та передавав їм інформацію про розташування військової техніки та дислокації ЗСУ на Харківщині.

Не погодившись з вироком Київського районного суду м. Харкова, сторона захисту подала апеляційну скаргу, у якій просила виправдати обвинуваченого.

Джерело: https://t.me/vekha/68532

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