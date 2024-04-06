15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – оголошено вирок у «Газовій справі»

05.04.2024 колегією суддів ВАКС оголошено вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав ексдепутата винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України (в редакції, чинній на час вчинення злочинів).

За вироком суду екснардепу призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 15,3 тис. грн та з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Також екснардепа позбавлено права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також обіймати посади державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) та позбавлення права на підприємницьку діяльність, строком на три роки.

Його фінансового директора суд визнав винуватою за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції, чинній на час вчинення злочинів) та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, строком на три роки та з конфіскацією всього майна.

Також суд частково задовольнив позов ПАТ «Укргазвидобування» та ухвалив стягнути солідарно з обвинувачених 536 млн грн.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

На виконання призначеного покарання у виді конфіскації майна обвинувачених суд ухвалив конфіскувати таке майно:

- три земельні ділянки загальною площею у 60 000 кв.м , що розташовані у м. Українка на Київщині;

- земельну ділянку у смт. Козин в Обухівському районі Київської області та об’єкт незавершеного будівництва, який розташований на ній;

- автомобіль MERCEDES-BENZ S 500L 4MATIC;

- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ХАС» на суму 1 056 000 грн;

- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «ТОП ЮКРЕЙН» на суму 90 000 грн;

- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Кінно-спортивний комплекс «ОЛІМПІК» на суму 1 000 грн;

- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «ПРИРОДНІ РЕСУРСИ +» на суму 600 грн;

- кошти на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Діамант Банк», КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;

- кошти, розміщені на депозитних субрахунках, відкритих у банківській установі LAS «Trasta komercbanka» (Латвійська Республіка);

- кошти, розміщені на рахунку, відкритому у банківській установі російської федерації;

- мисливський карабін калібру 30-06 «Springfield» (7,62x63) моделі «Blaser R 93» з пристроєм для зниження звуку пострілів (саундмодератор) BR Toute T12, 41 патрон, з маркувальними позначеннями «RWS 30-06»;

- ювелірні прикраси.

На підставі ст. 96-2 КК України суд ухвалив застосувати захід кримінально – правового характеру у виді спеціальної конфіскації та конфіскувати таке майно:

- корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ХАС» на суму 1 584 000 грн;

- кошти у розмірі 7 369,91 доларів США, розміщені на рахунку, відкритому у банківській установі AS «PrivatBank» (Латвійська Республіка) компанією «Ostexpert Limited»;

- корпоративні права компанії «Fastilo Traiding LTD» у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» на суму 25 287 500 грн та у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» на суму 1 993,40 грн;

- нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А) загальною площею 535,00 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б;

- кошти, вилучені під час обшуку 19.10.2016 у приміщенні ПАТ «БТА Банк» з індивідуального банківського сейфа № 18 у сумі 600 000 доларів США (в цій частині вирок не підлягає примусовому виконанню, оскільки такі кошти вже вилучені у власність держави відповідно до наказу начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України № 81 від 19.06.2023 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану»).

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2135

Новости портала «Весь Харьков»