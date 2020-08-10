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1500 доларів США – гарантія в’їзду, чи кримінальна відповідальність?

1500 доларів США – гарантія в’їзду, чи кримінальна відповідальність?

Саме в таку суму оцінила можливість безперешкодного прибуття в Україну свого підопічного громадянка Туреччини.

Чоловік прилетів у «Бориспіль» рейсом із Ізміра (Туреччина). Однак контроль другої лінії йому пройти не вдалося. Він так і не зміг пояснити мету свого прибуття в Україну. Натомість його співвітчизниця, яка зустрічала гостя в аеропорту, була більш рішучою і навіть вирішила підкріпити серйозність своїх намірів чималою сумою готівки. Зрозумівши, що прикордонники чоловіка не пропустять, вона спробувала підкупити правоохоронців. Мабуть, ця зустріч була дуже важливою для неї, адже громадянка Туреччини не пошкодувала заради неї навіть… пачки серветок, у які загорнула 1500 доларів США.

Зрештою прикордонники ГВВВБ «Центр» ДПСУ спільно зі співробітниками Національної поліції та Прокуратури м. Бориспіль провели слідчі дії. Повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками порушення передбаченого ст.369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) надіслане встановленим порядком.

Також учора зафіксовано ще три спроби надання прикордонникам неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному перетинанні державного кордону. Зокрема, у пункті пропуску «Лужанка» громадянин України запропонував охоронцям кордону 10000 форинтів (близько 950 грн.) за пропуск без встановлення додатку «Дій вдома» та уникнення необхідної самоізоляції чи обсервації.

Ще двоє спритників – громадянка України та громадянин Польщі намагалися прискорити пропуск у «Раві-Руській» та «Шегинях». І якщо поляк хотів обійтися без страхового полісу, то українка просто кудись дуже поспішала.

У всіх випадках прикордонники від хабарів відмовились, відповідні повідомлення за тією ж таки 369 статтею ККУ надіслані встановленим порядком.

Нагадаємо, від початку року зафіксовано вже 270 відмов прикордонників від неправомірної вигоди.

Закликаємо всіх громадян України, а також іноземців – не намагатися підкупити українських прикордонників. Охоронці кордону дбають про свою репутацію – подбайте і Ви!

1500 доларів США – гарантія в’їзду, чи кримінальна відповідальність?

1500 доларів США – гарантія в’їзду, чи кримінальна відповідальність?

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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