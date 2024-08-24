200 тис. дол. США детективу НАБУ та прокурору САП: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування у справі стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритого на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США.

Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2728

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