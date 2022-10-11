422 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 11 жовтня 2022 року більше ніж 1227 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 805 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 68, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.

10 жовтня внаслідок обстрілу окупантами м. Слов’янська Донецької області травмовано 12-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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