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430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1259 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 12 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 829.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 421, Харківській - 263, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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