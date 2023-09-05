Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 34

7 років позбавлення волі – Апеляційна палата ВАКС змінила вирок колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури

7 років позбавлення волі – Апеляційна палата ВАКС змінила вирок колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури

4 вересня 2023 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та змінила вирок ВАКС від 31.01.2023, яким колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України засуджено до 9 років позбавлення волі.

Так, суд змінив вирок в частині визнання Д. Суса винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме щодо заволодіння ним частини накопичувальних дисків, з причин не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати.

Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції пом’якшив вирок – визнав Д. Суса винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1636

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новина про те, що військових Сил оборони безкоштовно тестують на ВІЛ, бо вони нібито масово хворіють, – фейк
Сегодня 09:34    71
СБУ викрила столичних лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі з ухилянтами
Сегодня 09:22    74
За матеріалами СБУ тюремні строки отримали троє «навідників» російських ударів по Лиману та Дніпропетровщині
Сегодня 08:59    99
Ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС завершили: спалахів холери не зафіксовано
Сегодня 08:39    82
Латвия может увеличить финансирование украинских беженцев на 10 млн евро
Сегодня 08:31    73
​Викриття зрадників триває - ДБР
Сегодня 08:19    100
"А кто это сделал?"
Сегодня 08:08    135
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно
Сегодня 07:52    77
Чергова допомога від Фонду «Повернись живим»
Сегодня 07:48    89
НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів
Сегодня 07:40    74
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 