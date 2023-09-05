7 років позбавлення волі – Апеляційна палата ВАКС змінила вирок колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури

4 вересня 2023 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та змінила вирок ВАКС від 31.01.2023, яким колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України засуджено до 9 років позбавлення волі.

Так, суд змінив вирок в частині визнання Д. Суса винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме щодо заволодіння ним частини накопичувальних дисків, з причин не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати.

Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції пом’якшив вирок – визнав Д. Суса винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1636

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