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7 років позбавлення волі: оголошено вирок судді Зарічного райсуду міста Суми

7 років позбавлення волі: оголошено вирок судді Зарічного райсуду міста Суми

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила обвинувальний вирок судді Зарічного районного суду міста Суми, якого викрито на одержанні неправомірної вигоди від громадянина за винесення рішення у двох справах про адміністративні правопорушення на користь останнього та непритягнення його до відповідальності.

Суд визнав суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади строком на 3 роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

До набрання вироком законної сили, ВАКС застосував щодо обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для забезпечення виконання вироку суд постановив негайно взяти його під варту.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2777

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