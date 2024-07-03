900 тис. грн застави – суд застосував запобіжний захід до оцінювача, підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті

2 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до ще одного оцінювача – підозрюваного у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті.

Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 900 тис. грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2307

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