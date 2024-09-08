Актуальні події 02 – 06 вересня 2024 року
Події:
▶ ️Заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою – https://cutt.ly/QeW6g0fW
▶ ️5 років новому рівню якості правосуддя у справах про корупцію – щиро вітаємо Вищий антикорупційний суд з річницею створення – https://cutt.ly/jeW6kLfD
▶ ️Підозра:
Спільна слідча група: викрито ще двох осіб, причетних до схеми заволодіння коштів ДП «Поліграфкомбінат» – https://cutt.ly/UeW6jnJY
▶ ️Цивільна конфіскація:
САП просить визнати необґрунтованими активи на суму 4,5 млн грн, що належать керівниці регіонального управління податкової служби – https://cutt.ly/IeEevY1l
▶ ️Запобіжні заходи:
ВАКС відмовив у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу ексзаступнику міністра енергетики. САП оскаржить це рішення – https://cutt.ly/ReW6kipP
▶ ️Завершено слідство у справах:
● щодо зловживань, які завдали АТ «Укргазвидобування» збитків на понад 340 млн грн – https://cutt.ly/3eW6kbYu
● щодо розкрадання 88 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції будівлі у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу Державної міграційної служби – https://cutt.ly/KeW6lFEs
● стосовно заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата – https://cutt.ly/CeW6zlln
▶ ️Направлено до суду справи:
● стосовно колишнього прокурора Одеської області – https://cutt.ly/geW6oy4a
● стосовно колишнього директора ДП «ДГ «Нектар» Національного наукового центру «Інститут бджільництва імені Прокоповича» та кінцевого бенефіціарного власника приватного підприємства – https://cutt.ly/LeW6aKzE
● стосовно 7 осіб, серед яких колишні директори державних хлібозаготівельних підприємств та службовці приватних товариств – https://cutt.ly/peW6sZCP
● стосовно колишнього та чинного посадовців Одеської ОВА, зловживання яких завдали 9,2 млн грн збитків – https://cutt.ly/HeW6f3Qh
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2451