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Актуальні події 02 – 06 вересня 2024 року

Актуальні події 02 – 06 вересня 2024 року

Події:

▶ ️Заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою – https://cutt.ly/QeW6g0fW

▶ ️5 років новому рівню якості правосуддя у справах про корупцію – щиро вітаємо Вищий антикорупційний суд з річницею створення – https://cutt.ly/jeW6kLfD

▶ ️Підозра:

Спільна слідча група: викрито ще двох осіб, причетних до схеми заволодіння коштів ДП «Поліграфкомбінат» – https://cutt.ly/UeW6jnJY

▶ ️Цивільна конфіскація:

САП просить визнати необґрунтованими активи на суму 4,5 млн грн, що належать керівниці регіонального управління податкової служби – https://cutt.ly/IeEevY1l

▶ ️Запобіжні заходи:

ВАКС відмовив у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу ексзаступнику міністра енергетики. САП оскаржить це рішення – https://cutt.ly/ReW6kipP

▶ ️Завершено слідство у справах:

● щодо зловживань, які завдали АТ «Укргазвидобування» збитків на понад 340 млн грн – https://cutt.ly/3eW6kbYu

● щодо розкрадання 88 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції будівлі у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу Державної міграційної служби – https://cutt.ly/KeW6lFEs

● стосовно заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата – https://cutt.ly/CeW6zlln

▶ ️Направлено до суду справи:

● стосовно колишнього прокурора Одеської області – https://cutt.ly/geW6oy4a

● стосовно колишнього директора ДП «ДГ «Нектар» Національного наукового центру «Інститут бджільництва імені Прокоповича» та кінцевого бенефіціарного власника приватного підприємства – https://cutt.ly/LeW6aKzE

● стосовно 7 осіб, серед яких колишні директори державних хлібозаготівельних підприємств та службовці приватних товариств – https://cutt.ly/peW6sZCP

● стосовно колишнього та чинного посадовців Одеської ОВА, зловживання яких завдали 9,2 млн грн збитків – https://cutt.ly/HeW6f3Qh

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2451

Новости портала «Весь Харьков»

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