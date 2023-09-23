Актуальні події 18 - 22 вересня 2023 року від САП

● Повідомлено про підозру:

▫️у розкраданні понад 88 млн грн – двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф – https://cutt.ly/8wviTTWY;

▫️у зловживаннях на 187 млн грн – колишньому керівництву ДП «Інформ-Ресурси» - https://cutt.ly/OwviTivs.

● Запобіжний захід:

чинному народному депутату, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях» - https://cutt.ly/mwviYTRM.

● Завершено слідство:

у справі стосовно голови Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду та у заволодінні чужим майном шляхом обману – https://cutt.ly/UwviUyIx.

● Призначено до розгляду по суті:

справу одеського «Краяну» - https://cutt.ly/2wviUFtd;

«Бурштинову справу» - https://cutt.ly/6wviIyDj.

● Вирок:

5 років позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив вирок колишньому очільнику міжрегіонального управління Мін’юсту - https://cutt.ly/twviIQbb.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1669

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