Актуальні події 18 - 22 вересня 2023 року від САП
● Повідомлено про підозру:
▫️у розкраданні понад 88 млн грн – двом експосадовцям Державної міграційної служби України та підприємцю з рф – https://cutt.ly/8wviTTWY;
▫️у зловживаннях на 187 млн грн – колишньому керівництву ДП «Інформ-Ресурси» - https://cutt.ly/OwviTivs.
● Запобіжний захід:
чинному народному депутату, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях» - https://cutt.ly/mwviYTRM.
● Завершено слідство:
у справі стосовно голови Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду та у заволодінні чужим майном шляхом обману – https://cutt.ly/UwviUyIx.
● Призначено до розгляду по суті:
справу одеського «Краяну» - https://cutt.ly/2wviUFtd;
«Бурштинову справу» - https://cutt.ly/6wviIyDj.
● Вирок:
5 років позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив вирок колишньому очільнику міжрегіонального управління Мін’юсту - https://cutt.ly/twviIQbb.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1669