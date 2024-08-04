Кримінал
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Актуальні події 29 липня – 02 серпня 2024 року:

Актуальні події 29 липня – 02 серпня 2024 року:

▶ ️Міжнародна співпраця:

Завдяки співпраці САП, НАБУ та компетентних органів Італійської Республіки накладено арешт на замок бізнесмена російського походження – https://t.me/sap_gov_ua/2372

▶ ️Підозра:

САП та НАБУ повідомили про нові підозри у справі щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон задля уникнення мобілізації – https://cutt.ly/3eztaWHL

▶ ️Запобіжний захід:

Варта та 9 млн грн застави – суд застосував запобіжний захід до адвоката – https://cutt.ly/tezGe1CG

▶ ️Направлено до суду справи:

● стосовно колишнього Голови Полтавської облдержадміністрації та його радника – https://cutt.ly/Cel3uVbH

● стосовно колишнього заступника керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області, експрокурора цієї ж прокуратури та адвоката – https://cutt.ly/HezGo3cI

● стосовно депутата однієї із районних рад Одеської області – https://cutt.ly/KezHaT2q

▶ ️Вирок:

6 років позбавлення волі – суд вже вдруге виніс обвинувальний вирок у тій самі справі стосовно судді Ленінського райсуду Полтави – https://cutt.ly/iezGqjzP

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2377

Новости портала «Весь Харьков»

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