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Актуальні події САП 07 – 11 жовтня 2024 року

Актуальні події САП 07 – 11 жовтня 2024 року

❗️Важливо:

САП і НАБУ підтримують законопроєкт №12039 про угоди у кримінальних провадженнях – https://cutt.ly/KeAs5cLk

▶ ️Підозра:

земельна корупція на Житомирщині: підозрюється колишній керівник обласного Держгеокадастру – https://cutt.ly/ueAs7PHh

▶ ️Завершено слідство:

корупція на «Укрзалізниці»: досудове розслідування завершено – https://cutt.ly/JeAs4abx

▶ ️Призначено до розгляду по суті:

справу стосовно розтрати коштів заводу «Артем» – https://cutt.ly/CeAs40JX

▶ ️Вирок:

оголошено вирок судді районного суду Дніпропетровської області – https://cutt.ly/eeAs4RIK

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2516

Новости портала «Весь Харьков»

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