Актуальні події САП 07 – 11 жовтня 2024 року
❗️Важливо:
САП і НАБУ підтримують законопроєкт №12039 про угоди у кримінальних провадженнях – https://cutt.ly/KeAs5cLk
▶ ️Підозра:
земельна корупція на Житомирщині: підозрюється колишній керівник обласного Держгеокадастру – https://cutt.ly/ueAs7PHh
▶ ️Завершено слідство:
корупція на «Укрзалізниці»: досудове розслідування завершено – https://cutt.ly/JeAs4abx
▶ ️Призначено до розгляду по суті:
справу стосовно розтрати коштів заводу «Артем» – https://cutt.ly/CeAs40JX
▶ ️Вирок:
оголошено вирок судді районного суду Дніпропетровської області – https://cutt.ly/eeAs4RIK
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2516