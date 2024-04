Актуальні події САП 1 – 5 квітня 2024 року:

✔️SAPO and NABU detect criminal group headed by former advisor to the Office of the President of Ukraine

https://cutt.ly/Uw36p5X1

✔️Organised group involved in embezzlement of UAH 94.8 million from Ukrzaliznytsia receives notice of suspicion

https://cutt.ly/Nw8kpiom

✔️Three individuals involved in causing 3.2 million UAH in damages to a strategic state enterprise have been exposed

https://cutt.ly/Vw8rFbKD

▶ ️Викрито:

САП та НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України – https://cutt.ly/Uw36p5X1

▶ ️Підозра:

● повідомлено про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/Nw8kpiom

● трьом особам, причетним до завдання 3,2 млн грн збитків стратегічному державному підприємству – https://cutt.ly/Vw8rFbKD

● та 4 працівникам митниці – учасникам злочинної схеми з мінімізації митних платежів, яка діяла на Волинській митниці, та реалізація якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн – https://cutt.ly/hw8G1DzF

▶ ️Запобіжний захід:

САП оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі щодо спроби підкупу топпосадовця у сфері відновлення – https://cutt.ly/hw8G92He

Тримання під вартою - застосовано запобіжний захід до колишнього радника Офісу Президента України – керівника організованої групи, причетної до заволодіння 182 млн грн коштів «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/Fw8G3tUA

▶ ️Завершено слідство у справах:

● стосовно народного депутата України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, підозрюваного у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці – https://cutt.ly/6w8G3me2

● стосовно судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди – https://cutt.ly/Xw8G3L5a

● у справі щодо вимагання 300 тис. доларів США ексдепутатом Тернопільської райради та ще двома особами – https://cutt.ly/4w8JAv8k

▶ ️Відсторонення:

● колишнього голову Верховного Суду на час судового розгляду відсторонено від здійснення правосуддя – https://cutt.ly/lw8G8eHe

● суддю з Одещини ще на 2 місяці відсторонили від здійснення правосуддя – https://cutt.ly/5w8G8hpy

▶ ️Скеровано до суду:

справу щодо заволодіння майже 6 млн грн коштів державного підприємства «Волиньторф» – https://cutt.ly/Gw8G8QD3

▶ ️Вирок:

15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – оголошено вирок у «Газовій справі» – https://cutt.ly/bw8F6ZSx

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2141

Новости портала «Весь Харьков»