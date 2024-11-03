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Актуальні події САП 28 жовтня – 01 листопада 2024 року

Актуальні події САП 28 жовтня – 01 листопада 2024 року

▶ ️Міжнародна співпраця:

Делегація САП взяла участь у роботі 14-ї зустрічі мережі «ACN LEN» – https://cutt.ly/beFf82z2

▶ ️Цивільна конфіскація:

Необґрунтовані активи депутата міськради Дніпропетровщини: Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення активів вартістю понад 2,2 млн грн – https://cutt.ly/peFCF0S4

▶ ️Запобіжний захід:

Справа «Золотого мандарину»: САП оскаржить відмову в обранні запобіжного заходу організатору схеми – колишньому нардепу – https://cutt.ly/WeFCiodE

▶ ️Задоволено апеляційну скаргу:

Справа щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон задля уникнення мобілізації: САП домоглася скасування незаконного рішення суду – https://cutt.ly/geFCijx0

▶ ️Завершено слідство у справах:

● стосовно керівника держпідприємства, підозрюваного у незаконному заволодінні засобами захисту рослин на понад 270 млн грн – https://cutt.ly/VeFCivbW

● стосовно колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, підозрюваного у зловживанні службовим становищем та заподіянні сільгосппідприємству мільйонних збитків – https://cutt.ly/JeFCiRTl

▶ ️Судовий розгляд:

Розпочато дебати у справі стосовно нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення – https://cutt.ly/meFCiOyR

▶ ️Вирок:

Оголошено вирок у справі щодо зловживань на Укрзалізниці, що завдали майже 103 млн грн збитків – https://cutt.ly/9eFCiGbz

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2546

Новости портала «Весь Харьков»

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