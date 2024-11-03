Актуальні події САП 28 жовтня – 01 листопада 2024 року
▶ ️Міжнародна співпраця:
Делегація САП взяла участь у роботі 14-ї зустрічі мережі «ACN LEN» – https://cutt.ly/beFf82z2
▶ ️Цивільна конфіскація:
Необґрунтовані активи депутата міськради Дніпропетровщини: Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення активів вартістю понад 2,2 млн грн – https://cutt.ly/peFCF0S4
▶ ️Запобіжний захід:
Справа «Золотого мандарину»: САП оскаржить відмову в обранні запобіжного заходу організатору схеми – колишньому нардепу – https://cutt.ly/WeFCiodE
▶ ️Задоволено апеляційну скаргу:
Справа щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон задля уникнення мобілізації: САП домоглася скасування незаконного рішення суду – https://cutt.ly/geFCijx0
▶ ️Завершено слідство у справах:
● стосовно керівника держпідприємства, підозрюваного у незаконному заволодінні засобами захисту рослин на понад 270 млн грн – https://cutt.ly/VeFCivbW
● стосовно колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, підозрюваного у зловживанні службовим становищем та заподіянні сільгосппідприємству мільйонних збитків – https://cutt.ly/JeFCiRTl
▶ ️Судовий розгляд:
Розпочато дебати у справі стосовно нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення – https://cutt.ly/meFCiOyR
▶ ️Вирок:
Оголошено вирок у справі щодо зловживань на Укрзалізниці, що завдали майже 103 млн грн збитків – https://cutt.ly/9eFCiGbz
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2546