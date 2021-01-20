«Алиса в стране чудес»: новосибирский заключенный продавал наркотики через компьютер ФСИН

В Новосибирске заключенный колонии строгого режима организовал целое сообщество по сбыту наркотиков. Пользуясь компьютером ФСИН, он создал сайт с телеграм-ботами для общения с клиентами. Группа занималась продажей амфетамина и мефедрона.

Новосибирская прокуратура объявила о приговоре 36-летнему Федору Афанасьеву, признанному виновным по 15 эпизодам покушения на сбыт наркотиков и его организации (ч. 3 ст. 30 пункты «а, г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в соучастии в создании организованного преступного сообщества (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Он получил 11,5 лет колонии особого режима.

Афанасьев совершал преступления в неназванной колонии. Он заключил досудебное соглашение и полностью признал вину. Как уточнили в прокуратуре, у него был подельник. Тайга.инфо выяснила, что речь может идти о заключенном, который организовал продажу наркотиков прямо через компьютер учреждения ФСИН.

В октябре 2020 года Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу заключенного исправительной колонии №18 Вадима Кучаева, ранее осужденного на 10 лет за торговлю наркотиками.

Как установил суд, в 2017 году Кучаев имел доступ к стационарному компьютеру в промзоне ИК-18. Именно на нем он создал сайт «Алиса в стране чудес» с синхронизированными чат-ботами в телеграме, через который наладил сбыт наркотических и психотропных веществ.

Исправительная колония строгого режима №18 находится на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска. С сентября 2020 года учреждение возглавляет Алексей Пермяков, бывший замначальника по оперативной работе и безопасности ЛИУ-10. В ИК-18 отбывал наказание за взяточничество экс-мэр Бердска Илья Потапов.

Кучаев, по версии обвинения, создал преступное сообщество, которые было разделено на несколько подразделений: по «бесперебойному» приобретению наркотиков и загрузке адресов «тайников», по координации деятельности «фасовщиков» и «закладчиков», по изготовлению наркотических средств-прекурсоров.

Осужденный в январе Афанасьев, например, отвечал за «работоспособность» сайта автопродаж и чат-бота, «подыскивал» и вербовал новых участников преступного сообщества и передавал описание мест «тайников» покупателям наркотиков.

Деньги от потенциальных покупателей Кучаев и его подельники принимали через интернет-кошелек Qiwi и криптовалюту Bitcoin. Группа занималась сбытом амфетамина, мефедрона, альфы-pvp и других запрещенных веществ. Один из «тайников» располагался на территории садового товарищества «Огонек-1» в районе Краснообска.

Чтобы члены ОПС не нарушали распорядок рабочего дня, Кучаев штрафовал их в зависимости «от характера проступка», отмечается в приговоре.

Вадим Кучаев полностью признал вину в организации преступного сообщества по сбыту наркотиков (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Его приговорили к 13 годам колонии общего режима.

Как считают в прокуратуре, в предполагаемом ОПС были и другие участники. Но вот они вину не признали, суд продолжается.

Источник: tayga.info

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