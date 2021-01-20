Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 57

«Алиса в стране чудес»: новосибирский заключенный продавал наркотики через компьютер ФСИН

«Алиса в стране чудес»: новосибирский заключенный продавал наркотики через компьютер ФСИН

В Новосибирске заключенный колонии строгого режима организовал целое сообщество по сбыту наркотиков. Пользуясь компьютером ФСИН, он создал сайт с телеграм-ботами для общения с клиентами. Группа занималась продажей амфетамина и мефедрона.

Новосибирская прокуратура объявила о приговоре 36-летнему Федору Афанасьеву, признанному виновным по 15 эпизодам покушения на сбыт наркотиков и его организации (ч. 3 ст. 30 пункты «а, г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в соучастии в создании организованного преступного сообщества (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Он получил 11,5 лет колонии особого режима.

Афанасьев совершал преступления в неназванной колонии. Он заключил досудебное соглашение и полностью признал вину. Как уточнили в прокуратуре, у него был подельник. Тайга.инфо выяснила, что речь может идти о заключенном, который организовал продажу наркотиков прямо через компьютер учреждения ФСИН.

В октябре 2020 года Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу заключенного исправительной колонии №18 Вадима Кучаева, ранее осужденного на 10 лет за торговлю наркотиками.

Как установил суд, в 2017 году Кучаев имел доступ к стационарному компьютеру в промзоне ИК-18. Именно на нем он создал сайт «Алиса в стране чудес» с синхронизированными чат-ботами в телеграме, через который наладил сбыт наркотических и психотропных веществ.

Исправительная колония строгого режима №18 находится на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска. С сентября 2020 года учреждение возглавляет Алексей Пермяков, бывший замначальника по оперативной работе и безопасности ЛИУ-10. В ИК-18 отбывал наказание за взяточничество экс-мэр Бердска Илья Потапов.

Кучаев, по версии обвинения, создал преступное сообщество, которые было разделено на несколько подразделений: по «бесперебойному» приобретению наркотиков и загрузке адресов «тайников», по координации деятельности «фасовщиков» и «закладчиков», по изготовлению наркотических средств-прекурсоров.

Осужденный в январе Афанасьев, например, отвечал за «работоспособность» сайта автопродаж и чат-бота, «подыскивал» и вербовал новых участников преступного сообщества и передавал описание мест «тайников» покупателям наркотиков.

Деньги от потенциальных покупателей Кучаев и его подельники принимали через интернет-кошелек Qiwi и криптовалюту Bitcoin. Группа занималась сбытом амфетамина, мефедрона, альфы-pvp и других запрещенных веществ. Один из «тайников» располагался на территории садового товарищества «Огонек-1» в районе Краснообска.

Чтобы члены ОПС не нарушали распорядок рабочего дня, Кучаев штрафовал их в зависимости «от характера проступка», отмечается в приговоре.

Вадим Кучаев полностью признал вину в организации преступного сообщества по сбыту наркотиков (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Его приговорили к 13 годам колонии общего режима.

Как считают в прокуратуре, в предполагаемом ОПС были и другие участники. Но вот они вину не признали, суд продолжается.

Источник: tayga.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Газпром» анонсировал отказ от «Северного потока – 2»: названа главная причина
Сегодня 08:20    161
Контррозвідка СБУ викрила злочинне угруповання, учасники якого «працевлаштовували» кандидатів на керівні державні посади
Сегодня 08:02    101
«Росатом» установит две реалистичные скульптуры Берии на ВДНХ
Сегодня 07:27    122
У Києві СБУ затримала поліцейського на хабарі у 10 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження
Сегодня 06:51    113
2,49 млн грн відшкодовано Бердянській філії ДП «АМПУ» завдяки розслідуванню НАБУ
19.01.2021 10:12    145
Жители РФ не могут дождаться газификации, которую начали оплачивать сами
19.01.2021 09:14    177
Справу за підозрою заступника керівника Офісу Президента має розслідувати НАБУ – рішення суду
18.01.2021 10:19    261
Крупнейшая страховая компания в Швейцарии отказалась работать с проектом «Северный поток — 2»
18.01.2021 07:30    145
РФ разместила истребители-перехватчики в Арктике: что известно
17.01.2021 10:38    256
Жириновського судитиме Шевченківський суд
17.01.2021 10:01    282
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 