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АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа – організатора злочинної схеми зловживань на ОПЗ

АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа – організатора злочинної схеми зловживань на ОПЗ

18 вересня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно народного депутата України VIII скликання, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн.

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП та скасував ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2024 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання щодо здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що в березні – грудні 2015 року нардеп спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.

Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента – учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України), а також організатор цієї схеми – народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) (посади вказані на момент вчинення злочину).

Зауважимо, що слідчими суддями вже надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування щодо 2 підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, які також оголошені у розшук.

Досудове розслідування триває.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2470

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