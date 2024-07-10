АП ВАКС не змінила запобіжний захід міському голові на Закарпатті

08 липня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила в силі запобіжний захід, застосований до міського голови на Закарпатті, який разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Нагадаємо, 26 червня 2024 року ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2328

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