Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 122

АП ВАКС не змінила запобіжний захід міському голові на Закарпатті

АП ВАКС не змінила запобіжний захід міському голові на Закарпатті

08 липня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила в силі запобіжний захід, застосований до міського голови на Закарпатті, який разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Нагадаємо, 26 червня 2024 року ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2328

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Про несправедливий світ, етику і гуманізм у міжнародній політиці
Сегодня 10:12    118
Війна чекістів із пам'ятниками
Сегодня 10:00    117
Набрало законної сили чергове рішення суду про цивільну конфіскацію
Сегодня 09:45    141
СБУ і Нацполіція затримали у Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ
Сегодня 09:34    122
Результати НАБУ та САП за червень
Сегодня 09:16    93
Жодної пощади ― розвідники на фронті ріжуть росіянам лінії постачання
Сегодня 09:05    146
Оперативна інформація станом на 08.00 10.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:58    124
Членство України в НАТО – це питання виживання країни
Сегодня 08:54    127
На Вовчанському напрямку «Шквал» зніс ворожий танк і не лише його (ВІДЕО)
Сегодня 08:43    152
За матеріалами СБУ 13 років тюрми отримав колаборант з окупаційного «мвс рф», яке діяло після захоплення Балаклії
Сегодня 08:32    130
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 