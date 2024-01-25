АП ВАКС залишила без змін заочний арешт для близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО, підозрюваного у зловживаннях у оборонній сфері

24 січня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на рішення ВАКС від 11.01.2024 про обрання запобіжного заходу близькому родичу колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який підозрюється у зловживаннях, що завдали ДК «Укрспецекспорт» (що входить до сфери управління державного концерну «Укроборонпром») майже 13 млн грн збитків.

Нагадаємо, 11 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором, та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

- Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1960

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